الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سباق فرنسا للدراجات ينطلق من إيطاليا في 2024

منذ 13 دقيقة
سباق دراجات

سباق دراجات

A A A
طباعة المقال

قال منظمون، الأربعاء، إن سباق فرنسا للدراجات سينطلق من إيطاليا لأول مرة في 2024، وستقام أول ثلاث جولات هناك.

وستنال إيطاليا شرف استضافة انطلاقة السباق بعد 100 عام من فوز أوتافيو بوتيكيا ليصبح أول متسابق إيطالي يتوج بلقب السباق الأبرز في هذه الرياضة.

وينطلق السباق يوم 29 يونيو حزيران وتمتد الجولة الأولى من البندقية إلى ريميني بساحل البحر الأدرياتيكي، فيما تقام الجولة الثانية بين تشيزيناتيكو وبولونيا، وتبدأ الثالثة في بياتشينسا وتنتهي في تورينو.

وعادة تقام الجولة الأخيرة في الشانزليزيه بباريس، لكنها ستنتقل إلى نيس الجنوبية في 2024 حين تستضيف العاصمة الفرنسية الألعاب الأولمبية.

وينتهي السباق يوم 21 يوليو تموز، قبل خمسة أيام من انطلاق الأولمبياد.

    المزيد من منوعات

    أشرف حكيمي
    فيديو.. أشرف حكيمي يشعل مواقع التواصل برقصة عائلية مع والدته
    ليونيل ميسي
    برشلونة يتحرك لاستعادة ميسي مهما كلف الأمر
    قفزة لا تصدق للممثل توم كروز بدراجته النارية
    فيديو مرعب.. قفزة لا تصدق للممثل توم كروز بدراجته النارية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!
    بوستر فيلم Home Alone
    بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه