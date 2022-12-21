سباق فرنسا للدراجات ينطلق من إيطاليا في 2024

قال منظمون، الأربعاء، إن سباق فرنسا للدراجات سينطلق من إيطاليا لأول مرة في 2024، وستقام أول ثلاث جولات هناك.

وستنال إيطاليا شرف استضافة انطلاقة السباق بعد 100 عام من فوز أوتافيو بوتيكيا ليصبح أول متسابق إيطالي يتوج بلقب السباق الأبرز في هذه الرياضة.

وينطلق السباق يوم 29 يونيو حزيران وتمتد الجولة الأولى من البندقية إلى ريميني بساحل البحر الأدرياتيكي، فيما تقام الجولة الثانية بين تشيزيناتيكو وبولونيا، وتبدأ الثالثة في بياتشينسا وتنتهي في تورينو.

وعادة تقام الجولة الأخيرة في الشانزليزيه بباريس، لكنها ستنتقل إلى نيس الجنوبية في 2024 حين تستضيف العاصمة الفرنسية الألعاب الأولمبية.

وينتهي السباق يوم 21 يوليو تموز، قبل خمسة أيام من انطلاق الأولمبياد.