سبالينكا تتأهل للدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز

قدمت أرينا سبالينكا أداء رائعا في ضربات الإرسال لتسحق الأمريكية كوكو جوف 6-4 و6-صفر أمس الأربعاء وتضرب موعدا في قبل نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس مع المصنفة السابعة ماريا سكاري.

ولم تواجه بطلة أستراليا المفتوحة أي نقطة لكسر إرسالها واستغلت ضربات إرسالها القوية والمتقنة للتغلب على جوف.

وبدا أن معاناة سبالينكا مع الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال باتت من الماضي، إذ لم ترتكب أي خطأ مزدوج أمام جوف وسددت خمس ضربات إرسال ساحقة وفازت في 87 في المئة من نقاط إرسالها الأول.

وسرعان ما تأخرت جوف 2-صفر في المجموعة الأولى ولم تكن ندا للاعبة القادمة من روسيا البيضاء رغم أنها كانت تلعب بشكل جيد.

وواصلت سبالينكا المصنفة الثانية التألق لتهيمن على المجموعة الثانية رغم محاولات الجماهير لتشجيع جوف المصنفة السادسة.

وقالت سبالينكا مبتسمة في حديثها للجماهير خلال مقابلة في الملعب عقب المباراة “كنت أعرف أنكم تريدون خروجي من البطولة. شكرا لكل من جاء ودعمنا، هي (جوف) بالأخص. كانت الأجواء رائعة. لا أريد الرحيل. أريد البقاء هنا قدر المستطاع”.

وفي وقت لاحق الليلة الماضية حولت اليونانية سكاري تأخرها بمجموعة لتفوز على التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 15 بنتيجة 4-6 و7-5 و6-1.

وبدأت كفيتوفا المباراة بشكل رائع للغاية وكسرت إرسال منافستها مرتين لتتقدم 5-2. بعدها فازت سكاري بشوطين متتاليين لكن اللاعبة التشيكية نجحت في الحفاظ على إرسالها تحت الضغط لتفوز بالمجموعة الأولى.

وكسرت اللاعبة الحائزة على لقب ويمبلدون مرتين إرسال منافستها في الشوط الأول بالمجموعة الثانية لكن سلسلة من الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال سمحت لمنافستها بالعودة للمباراة.

وأدركت سكاري التعادل 3-3 قبل أن تتفوق بمساعدة إرسال كفيتوفا المهتز لتفرض على منافستها خوض مجموعة فاصلة.

وكسرت سكاري، وصيفة بطلة العام الماضي، إرسال منافستها مرتين في المجموعة الثالثة قبل أن ترسل للفوز بالمباراة بعد ساعتين و15 دقيقة.

وقالت اللاعبة اليونانية “إنها (واحدة بين أفضل العودة في المباريات خلال مسيرتي) ليس فقط لأني كنت متأخرة بمجموعة وكسرت إرسالي مبكرا في الثانية لكن لأنها جعلتني ألعب مثل الهواة في المجموعة الأولى.

“حاولت الاعتماد على اللعب البدني قدر الإمكان، وكل ما يمكنني قوله هو أنني بحاجة لإصلاح أظافري الآن لأن قدمي تنزفان بشدة”.