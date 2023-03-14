سبب اكتساح فيلم "كل شيء في كل مكان" لجوائز الأوسكار!

طاقم فيلم "كل شيء في كل مكان"

فاز فيلم “كل شيء في كل مكان وفي آن واحد” بـ7 جوائز أوسكار ،الأحد، وعلى الرغم من الخيال العلمي، تجمع حبكة الفيلم بين نظريتين يدعمهما الفيزيائيون حول تعدد الأكوان.

ويركز الفيلم على إيفلين وانغ (لعبت دورها ميشيل يوه)، التي يجب أن تتواصل مع نسخ الكون الموازية لها لمنع كائن قوي من تدمير الأكوان المتعددة.

ويعد تعدد الأكوان نظرية مفادها أن كوننا قد لا يكون الوحيد ولكنه واحد من عدد لا حصر له من الأكوان المتوازية التي تحتوي على نسخ لانهائية من أنفسنا.

وقال صانعو الفيلم إنهم استلهموا هذا من تفسير فرضية العوالم المتعددة ونظرية الفقاعة الكونية.

ويقترح أحدهم أنه عندما تقرر، تقوم بتقسيم الكون إلى قسمين ويعود الآخر إلى وقت تشكل الكون خلال الانفجار العظيم قبل 13.8 مليار سنة.

وقد كُتب “كل شيء في آن واحد” وأخرجه دانيال كوان ودانيال شاينرت اللذان يسميان نفسيهما “الدانيالان” (دانييلز).

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، كشف “دانييلز” كيف يجمع الفيلم بين نظريتي الأكوان المتعددة.

وقال كوان: “من الممتع تخيل كلتا النسختين. كلتاهما تشيران إلى اللانهاية أو تشيران فقط إلى المجهول”.

ويدعم تفسير العوالم المتعددة فكرة أن هناك نسخا متعددة لأنفسنا، أنشأها العديد من علماء الفيزياء من مراكز بحثية معروفة، مثل جامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وابتكر هذا المفهوم هيو إيفريت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وطور فكرته بأطروحة الدكتوراه الخاصة به.

ويقترح هذا التفسير أن كل حدث يمكن أن يكون له أكثر من نتيجة واحدة تتسبب في انشقاق الواقع وتفرعه لخلق أكوان جديدة حيث تحدث أحداث بديلة.

وقال ماكس تيجمارك، الفيزيائي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤيد للفكرة: “أحاول فعلا التفكير، عندما أحصل على تذكرة وقوف السيارات، مرحبا، هناك نسخة أخرى من الكون الموازي لم أحصل فيها على تذكرة، لذا أشعر بتحسن قليل. وهناك نسخة أخرى حيث تم سحب سيارتي”.

وتشير الفقاعة الكونية إلى أنه منذ أن توسع الكون بسرعة غير عادية بعد الانفجار العظيم، فقد أحدث تقلبات كمومية تسببت في أكوان فقاعية منفصلة تطورت بطريقتها الخاصة.

وقال “دانيلز” إن الفيلم لا يتعلق بالفيزياء بقدر ما يتعلق بما تشعر به الفيزياء.

وقال شاينرت: “إذا كان بإمكانك رؤية حياة بديلة، فسيكون ذلك – وهذا من شأنه أن يرسل لك دوامة. سترسل أيا منا نوعا من التصاعد حول، مثل، الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها والخيارات التي كان من الممكن أن تقوم بها”.

ويركز الفيلم على إيفلين، وهي مهاجرة صينية في منتصف العمر تمتلك مغسلة يتم تدقيقها من قبل مصلحة الضرائب.

وذهبت هي وزوجها، وايموند (الذي يلعبه كي وي كوان)، إلى مبنى مصلحة الضرائب لمناقشة هذه المسألة.

وأثناء وجوده هناك، يتم التحكم في وايموند بواسطة نسخة من نفسه من عالم آخر – Alpha-Verse.

وكانت Alpha-Verse هي أول من طور تقنية لتتبع اتجاه الأكوان الأخرى والقدرة على الاستفادة من الأجزاء المختلفة من الكون المتعدد عقليا.

ويمنح Alpha-وايموند، إيفلين أداة للقفز إلى عقول إيفلين من الحقائق الأخرى.

وقد تم تقديم القدرة على القفز عبر العوالم من قبل بيرت جولدمان، المعلم الروحي الذي نصّب نفسه ومعالج الطاقة.

وابتكر جولدمان هذا باعتباره أسلوبا للمساعدة الذاتية، مؤمنا أن بإمكان الناس تحويل وعيهم للوصول إلى حقائق أخرى وتغيير حياتهم.

وكتبت الفيزيائية سينثيا سو لارسون، كتاب “القفزات الكمية: علم استثنائي للسعادة والازدهار”.

وتقترح لارسون فكرة مماثلة تتزامن مع نظريتها “التحول النموذجي” بأننا نوجد في كون متعدد ثلاثي الأبعاد مترابط.

وقاوم العديد من العلماء مفهوم الأكوان اللانهائية لأنه لم يجد أحد طريقة لقياس الفكرة.

وأخبر جيرانت لويس، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة سيدني بأستراليا ومؤلف كتاب “من أين أتى الكون؟، وأسئلة كونية أخرى، “فوربس”: “بمجرد أن تكون الرياضيات في متناول اليد، سيكون لدينا فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا اكتشاف وجود أكوان أخرى. حاليا ليس لدينا أي فكرة عن المسار الذي نسير فيه”.