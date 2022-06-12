سبب تأجيل إعلان انتقال بوجبا إلى يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، الأحد، سبب تأجيل الإعلان عن انتقال الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى يوفنتوس.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر في 30 يونيو/حزيران الجاري، وأعلن يونايتد رحيله رسميا عن النادي.

ووفقا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإنه لا توجد عقبات تمنع بوجبا من العودة إلى يوفنتوس، لكن سيتم تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.

وأشارت إلى أن التأجيل يعود فقط لأسباب بيروقراطية، مرتبطة بالشؤون المالية للنادي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن بوجبا وافق على الشروط الشخصية لعقده، والنادي منحه الضوء الأخضر للعودة إلى تورينو.

وذكرت أن الأمر الوحيد الذي ما زال قيد المناقشة هو مدة العقد (3 أو 4 سنوات).