سبب غير متوقع لخلافات ديفيد بيكهام الدائمة مع فيكتوريا

كشف نجم كرة القدم العالمية المعتزل وأحد أكثر الرجال شهرة في العالم الإنجليزي ديفيد بيكهام سبباً صادماً لخلافاته الدائمة مع زوجته، المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام.

ورغم أن الزوجين الشهيرين مرتبطان منذ سنين طويلة، ويعرف كل منهما طباع الآخر وتفاصيل حياته، فإن بيكهام فاجأ الجميع بالكشف عن معاناته الوسواس القهري، وهو السبب الذي يدفعه للتصرف بغرابة شديدة في بعض الأحيان.

وعلى سبيل المثال، قال بيكهام: “يجب ترتيب كل شيء في خط مستقيم، ويجب أن تكون الأشياء متساوية دائماً”.

وأضاف: “عندما أضع المشروبات الغازية في الثلاجة، يجب أن تكون بأرقام زوجية، وإذا لم تكن بهذا الشكل وظهرت غريبة بالنسبة لي، فأقوم بإزالة واحدة وأضعها في خزانة مختلفة، وإذا ذهبت إلى فندق، فإن أول أمر أقوم به وقبل أن أرتاح، هو أن أضع جميع الكتيبات والكتب في الغرفة في درج”.

ومن المتوقع أن يكشف بيكهام الكثير من تفاصيل حياته الخاصة، التي لا يعرفها جمهوره ومحبوه عبر الفيلم الوثائقي الخاص به، وبمسيرته المهنية المليئة بالنجاحات.