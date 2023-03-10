سبيتسيا ينسف آمال إنتر ميلان في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

تعرضت آمال إنتر ميلان الضعيفة في اللحاق بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لضربة قوية (الجمعة 10-3-2023) بخسارته المفاجئة 2-1 أمام سبيتسيا المهدد بالهبوط.

وبفضل هدفين من دانيل مالديني ومبالا نزولا تمكن سبيتسيا من الفوز على انتر للمرة الأولى. وحمل هدف انتر الوحيد توقيع روميلو لوكاكو من ركلة جزاء.

ولا يزال فريق المدرب سيموني إنزاجي في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، لكن بفارق نقطتين فقط أمام لاتسيو الذي يحل ضيفا على بولونيا غدا السبت.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 65 نقطة قبل مواجهة أتلانتا.

ويبتعد روما وميلان بفارق ثلاث نقاط خلف انتر قبل أن يستضيفا ساسولو وسالرنيتانا على الترتيب.

وسنحت لانتر فرصة للتقدم من ركلة جزاء عندما تعرض دانيلو دامبروسيو لمخالفة داخل منطقة الجزاء من جانب ماتيا كالدارا وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

لكن حارس المرمى بارتلومي دراجوفسكي تصدى لتسديدة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14.

وتقدم سبيتسيا بعد مرور عشر دقائق على بداية الشوط الثاني بأول محاولة على المرمى عندما تفوق مبالا نزولا على اثنين من مدافعي انتر داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى دانيل مالديني الخالي من الرقابة الذي وضع الكرة في الشباك.

وحصل انتر على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 83 عندما تعرض دينزل دمفريز لمخالفة داخل منطقة الجزاء. ونجح لوكاكو في إدراك التعادل من علامة الجزاء.

وسجل نزولا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد تدخل دمفريز على فيكتور كوفالينكو لاعب وسط سبيتسيا داخل منطقة الجزاء.

ويحتل سبيتسيا المركز 17 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.