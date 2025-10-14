ستيفاني عطا الله: السوشيال ميديا لا تعكس كل تفاصيل حياتي

في عصرنا اليوم يلجأ العديد من الأشخاص لمتابعة حياة الفنانين بتفاصيلها الحزينة والسعيدة، بالمقابل يعييش المتابع تحت تأثير مواقع التواصل وبمقارنتها مع حياته الواقعية.

وبهذا الخصوص تحدثت الممثلة ستيفاني عطا الله عن مميزات وعيوب السوشيال ميديا بالنسبة لها، كاشفة عن طريقة استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنها لا تعكس كل تفاصيل حياتها الشخصية واكتفائها فقط بنشر الإيجابيات في حياتها، مؤكدة أنها تظهر عليها فقط شخصيتها الحقيقية.

أوضحت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله من خلال تصريحات صحفية، أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس جميع تفاصيل حياتها الشخصية؛ مؤكدة أنها تكتفي فقط بنشر الإيجابيات في حياتها، مشيرة أنها دائمًا تحترم خصوصيات عائلتها وأصدقائها، بالإضافة إلى أنها تفضل دائمًا نشر الأشياء السعيدة والمبهجة وعدم التطرق للأوقات الصعبة التي تمر بحياتها، لأن هذه رسالتها في الحياة؛ والتي تراها قصيرة وتنتهى سريعًا ولذلك من الضروري الاستمتاع بها.

حيث أوضحت ستيفاني كيفية تعاملها مع الانتقادات التي توجه لها من خلال بعض المواقع أو تعليقات البعض من الجمهور؛ فهي تتجاهلها وتفضل دائمًا الظهور بشكل تلقائي وعلى طبيعتها حتى لو أدى ذلك إلى خسارتها فئة معينة منهم أفضل لها من الظهور بشخصية مزيفة وغير حقيقية من أجل الحصول على نظرة إعجاب أو رضا من فئة معينة أو بعض الأشخاص.