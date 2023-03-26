ستيفن يستغل فرصته بثلاثية مع سويسرا

استغل المهاجم السويسري ريناتو ستيفن ما اعتبرها فرصته الأخيرة مع المنتخب وسجل ثلاثية من الأهداف ليمنح الفريق الفوز في مستهل مشواره بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وسجل ستيفن ثلاثة أهداف في أول 29 دقيقة ليقود سويسرا للفوز 5-صفر خارج ملعبها على روسيا البيضاء في مباراة أقيمت في صربيا خلف الأبواب المغلقة في بداية مشوار الفريقين في المجموعة التاسعة.

ومنع الاتحاد الأوروبي (اليويفا) فرق ومنتخبات روسيا البيضاء من اللعب على أرضها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تطلق عليه موسكو “عملية خاصة”.

واستغل اللاعب البالغ عمره 31 عاما الفرصة التي سنحت له بعدما حل محل المصاب شيردان شاكيري إذ انه كان قد سجل هدفا واحدا في 28 مباراة دولية قبل مواجهة روسيا البيضاء.

وكانت مسيرة ستيفن في مفترق طرق على مدار الموسم الماضي، إذ عاد إلى سويسرا بعدما قضى خمسة مواسم في فولفسبورج الألماني بعدما فقد مكانه بالتشكيلة الأساسية.

وقال إن انضمامه إلى لوجانو في يونيو حزيران الماضي أبقى على حظوظه في الحفاظ على مكانه بتشكيلة سويسرا وكان جزءا من منتخب البلد الأوروبي في كأس العالم 2022 لكنه لعب 31 دقيقة فقط كبديل في مواجهة البرازيل بدور المجموعات.

وقال بعد تسجيل ثلاثة أهداف “يجب أن ألعب وأكون في كامل لياقتي وإلا فأنا أعلم أنني لن يكون لي مكان مع المنتخب. أريد أن أواصل اللعب هنا طالما أنني لائق بدنيا. أعرف أن لاعبين شبان سيأتون وفي مرحلة ما سيكون زماني قد ولى. سيواصل اللاعبون الشبان بعدها الانطلاق. لذا فأنا أستمتع بالأمر قدر المستطاع”