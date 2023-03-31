ستيليني حصل على مباركة كونتي لتدريب توتنهام

كشف الإيطالي كريستيان ستيليني مدرب نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، والمساعد السابق لمواطنه أنتونيو كونتي الذي تخلى عن مهامه، أنه حصل على مباركة الأخير لتولي الإشراف على نادي شمال لندن بدلاً منه.

وانتهت العلاقة بين كونتي (53 عاماً) وتوتنهام بالتراضي الأحد بعد انتقادات حادة وجهها الإيطالي للاعبيه عقب التعادل أمام ساوثمبتون 3-3 في 18 آذار (مارس) الحالي في لقاء كان توتنهام متقدماً خلاله 3-1 في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولية.

عمل ستيليني مساعداً لكونتي في أربعة أندية مختلفة، لكنه سيتولى الآن تدريب توتنهام حتى نهاية الموسم، علماً أنه سبق له أن ناب عن مواطنه هذا الموسم عندما كان كونتي يتعافى من جراحة استئصال المرارة.

قال ستيليني للصحافيين قبل مواجهة إيفرتون ضمن منافسات المرحلة 29 من “بريميرليغ” الإثنين: “تحدث النادي وأنتونيو مع بعضهما البعض. اتخذا القرار معا وأبلغوني. كنت على علم بذلك”.

واضاف المدرب البالغ 48 عاماً: “اتصلوا بي وقالوا إن القرار تم اتخاذه وإذا كنت تتفق معنا، يمكنك فعل ذلك. لم يكن لديّ مشكلة في أن أقول نعم”.

وسرعان ما أعقب رحيل كونتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف لمدة 30 شهراً المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام الإيطالي فابيو باراتيتشي (50 عاماً) على الصعيد الدولي.

وتمت معاقبة باراتيتشي بالإيقاف عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم الإيطالية كجزء من تحقيق في سوء الإدارة المالية المزعومة في ناديه السابق جوفنتوس.