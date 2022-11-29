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بالصورة.. سجادة حمراء تجمع أميركا وإيران في مونديال قطر

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2022 10:58 مساءً
اميركا وايران

اميركا وايران

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قبل انطلاق مباراة اميركا وايران في إطار مباريات المجموعات في كأس العالم، قدم المنتخب الإيراني للمنتخب الأميركي سجادة، مُحاك عليها شعارا المنتخبين لكرة القدم، كهدية تذكارية.

حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت المشرف على المنتخب الايراني مع مدير المنتخب الاميركي قبل لقاء المنتخبين اليوم في كأس العالم.

وقبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة “الملتهبة” بين الولايات المتحدة وإيران، أرسل الرئيس الأميركي برسالة خاصة للمنتخب الأميركي.

وتواجه إيران الولايات المتحدة الأميركية، في مباراة مصيرية ضمن مونديال 2022، مساء الثلاثاء 29\11\2022، يتأهل فيها الفائز إلى دور الـ16 من البطولة.

وقبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، نشر الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة وصورة، على حسابه الرسمي في تويتر، لدعم منتخب بلاده.

    المصدر :
  • وكالات

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