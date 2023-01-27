سجل عناوين مكتوب بخط يده.. طرح متعلقات لإلفيس بريسلي في مزاد

من المتوقع أن تجلب متعلقات شخصية كانت مملوكة لنجم موسيقى الروك آند رول الراحل إلفيس بريسلي عائدا كبيرا عند طرحها للبيع في مزاد هذا الأسبوع.

وتشمل المقتنيات، التي يبلغ عددها ما يقرب من 40 قطعة، سترة صممها الرجل الذي صمم بذلته الشهيرة المزودة برداء يشبه العباءة، وحقيبة وسجل عناوين مكتوب بخط يده ومن المتوقع أن يجلب أكثر من عشرة آلاف دولار.

وقالت بريجيت كروس، مؤسسة دار كروس جي.دبليو.إس للمزادات إن سجل العناوين يضم “الأشخاص الأقرب (لألفيس) والذين كان على صلة بهم أكثر من غيرهم”.

وأضافت “لدينا في الواقع بعض ملاحظاته الشخصية (في السجل) والتي سنتركها كمفاجأة لمن سيرسى عليه المزاد”.

وزاد الاهتمام بالمغني الأمريكي، الذي توفي في 1977، بعد صدور فيلم السيرة الذاتية “إلفيس” الذي رشح لجائزة الأوسكار في العام الماضي ووفاة ابنته ليزا ماري بريسلي في الآونة الأخيرة.

كما يعرض المزاد، الذي يحمل اسم “قطع أثرية من هوليوود وعالم الموسيقى” ويقام في 28 يناير\كانون الثاني، قطعا تنتمي لمارلين مونرو وليزا مينيلي.