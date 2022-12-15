سجود لاعبي المغرب يثير تفاعلا واسعا بعد الخسارة أمام فرنسا

تصدرت العديد من صور احتفالات لاعبي المنتخب المغربي منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاق بطولة كأس العالم، سواء بالاحتفال مع العائلة أو السجود لله على ما تم انجازه في أدوار المونديال المختلفة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصرف لاعبي المنتخب المغربي و”سجودهم” عقب خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022.

وفي حين أثار نشطاء بتعليقاتهم تساؤلات عن موضع سجود الاعبين أمام الجمهور ذهب نشطاء آخرون لإبراز أن هذا هو سجود “الشكر” ولا علاقة له بالجمهور.

الثاني.. هناك من كان يتوقع ردة فعل سيئة ضد الإسلام إن حثثنا الجمهور على الصدع بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وخسر المغرب..لكن ما رأيته كان على العكس..لأول مرة -فيما أعلم-أرى فريقا يسجد لله سجود الشكر بعد خسارته!!

هذا ما فعله المنتخب المغربي!!.. لعل تأثيرها فاق مئة خطبة!!

6/4 — د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) December 14, 2022

وخسر المنتخب المغربي من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء الأربعاء، وجاء هدفا “الديوك” عن طريق كل من ثيو هيرنانديز وراندال كولو مواني في الدقيقتين 5 و79 من زمن اللقاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد نجح في استغلال فرصه وترجمة اثنين منها إلى هدفين، فيما استحوذ “أسود الأطلس” على الكرة وصنع العديد من الهجمات، إلا أنه تعثر عليه العودة وإحراز التعديل.

كيف لا نُحبّهم وندعمهم وهم يسجدون لله عندما يفوزون وعندما يخسرون؟؟!#المغرب_فرنسا#أسود_الأطلس pic.twitter.com/zXxwjbc5rI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 14, 2022

وتأهل “الديوك” للمباراة النهائية في مونديال قطر، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين، الذي تجاوز نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

في الحزن قبل الفرح.. سجود لاعبي منتخب المغرب رغم الخسارة في نصف نهائي المونديال pic.twitter.com/XfCC0jBmOE — ناصر الدين الأحمد – إدلب (@Amjad_184) December 15, 2022

ووصل المنتخب الفرنسي للمشهد الختامي للمرة الثانية على التوالي، إذ كان قد توّج بلقب أكبر بطولات العالم في روسيا عام 2018، فيما سيواجه المنتخب المغربي المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.