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سجين يضع الشرطة في حيرة.. اخترق أكبر خرسانة مسلحة في السجن وهرب

28 - أبريل - 2021
سجن

سجن

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في واقعة شبيهة بما نشاهده في أفلام السينما ، تمكن سجين من الهرب بطريقة ذكية حيرة الشرطة .

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن البحث جار في الولاية عن سجين يبلغ من العمر 45 عامًا فر من السجن ليلة الاثنين الماضي.

صرح مكتب شرطة مقاطعة ميرسيد في بيان، إن تشارلي إيفريت، المعروف أيضًا باسم “ميكي”، هرب من مركز جون لاتوراكا الإصلاحي في مقاطعة ميرسيد حوالي الساعة الثامنة مساءً (بالتوقيت المحلي)، بحسب ما نقلته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وقال مسؤولون: “تمكن إيفريت من اختراق عدة طبقات من مواد البناء بالقوة، وشق طريقه عبر السياج الحدودي، وهرب من السجن”.

وكان إيفريت حليق الرأس ويرتدي ملابس زرقاء خاصة بالسجناء، أثناء هروبه. وتسبب السجين في مقتل شخصين لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول عام 2019.

يذكر أن إيفريت هو السجين السابع الذي يهرب من السجن في المقاطعة. في وقت سابق، هرب ستة سجناء من سجن مقاطعة ميرسيد باستخدام حبل، ولم يقبض على اثنين من هؤلاء السجناء إلى الآن.

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