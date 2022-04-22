سحقتها آلة العجن.. وفاة فتاة امريكية داخل مصنع للخبز

لقت فتاة أمريكية حتفها بعد ان سحقتها آلة للعجن في فرن لصناعة الخبز في ولاية جورجيا الأمريكية و ذلك بسبب خطأ بسيط ارتكبته الفتاة و لكن كلفها حياتها.

وكانت الفتاة الأمريكية في ولاية جورجيا و تحديداً مقاطعة “كلايتون”، بالغة من العمر 22 عاماً، قامت بخطأ بسيط في صناعة الخبز في فرن لصناعة العيش في تلك المنطقة تسبب في ضرب آلة العجن لرأسها و توفت في الحال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار”.

وأشارت إحدى زميلات الضحية، أنهن كن يعملن في نفس الفرن، و كانت الشابة مسؤولة عن آلة العجن وهي مسؤولية خطيرة لأن تلك الآلة لا تسمح بالأخطاء أثناء التعامل معها فقد تتسبب في الموت كما فعلت مع الشابة.

وقعت الشابة العشرينية ضحية أثناء إعداد الخبز في ذلك الفرن، فقد ضربتها آلة العجن في رأسها و أصيبت بنزيف حاد في المخ و توفت في الحال من شدة الضربة.

وفتحت الشرطة الامريكية تحقيقاً للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية تسببت في وفاة الشابة، و ذكرت التحريات أن ذلك المكان هو المورد الرئيسي للخبز في الولاية.