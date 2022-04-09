سداسية لباريس سان جيرمان في مرمى مضيفه كليرمو

تمكن نادي باريس سان جيرمان، من تحقيق فوز ثمين على مضيفه كليرمو بنتيجة 6-1، ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو استعادة لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع مبابي، الذي أحرز هدفين وصنع مثلهما الأسبوع الماضي أمام لوريان، رصيده إلى 20 هدفا وأصبح رصيد باريس سان جيرمان 71 نقطة من 31 مباراة متقدما بفارق 15 نقطة عن ستاد رين ثاني الترتيب.

وبقي كليرمو، الذي قلص الفارق عبر جودل دوسو، في المركز 17 وله 28 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.

وصمد رين أمام انتفاضة مضيفه ستاد رانس ليفوز 3-2 ويقفز إلى المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا الذي يستضيف مونبلييه غدا الأحد.

وفي كليرمو، أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين رغم الأداء المتواضع.

وافتتح نيمار التسجيل بعد ست دقائق بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وصنع ميسي الهدف الثاني لمبابي الذي هز الشباك بتسديدة مباشرة في الدقيقة 19.

وقلص كليرمو الفارق قبل الاستراحة عندما أرسل سيف الدين خاوي تمريرة عرضية ليضعها دوسو في المرمى.

وجعل نيمار النتيجة 3-1 من ركلة جزاء حصل عليها مبابي في الدقيقة 72 وبعد ذلك بدقيقتين أضاف مهاجم فرنسا الهدف الرابع بعد مراوغة الحارس.

وسجل مبابي هدفه الثالث والخامس للفريق الضيف بتسديدة في الزاوية العليا وقبل سبع دقائق من النهاية انطلق المهاجم الشاب إلى داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى نيمار الذي اختتم السداسية.

وفي وقت سابق، تقدم رين 3-صفر بفضل ثنائية بنجامين بوريجو في الشوط الأول وهدف مارتن ترييه بعد الاستراحة ليرفع الفريق رصيده إلى 67 هدفا ولا يتفوق عليه سوى باريس سان جيرمان صاحب 70 هدفا.

لكن رانس انتفض وقلص الفارق بهدفي مكسيم بوسي وينز كايوست من ركلة جزاء.

وصمد دفاع رين في آخر عشر دقائق لينتزع الفوز.