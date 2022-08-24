سرقة أشهر صورة لتشرشل من فندق معروف في العاصمة الكندية

شهد فندق «شاتو لورييه» الشهير في أوتاوا الكندية، حادثة سرقة الصورة الشهيرة لونستون تشرشل والمعروفة بالـ«الأسد الهادر»، التي التقطها المصور الكندي يوسف كارشا عام 1941، بعدما أن ألقى تشرشل خطبة في البرلمان الكندي حينها.

وقالت، جينيفييف دوماس، المديرة العام للفندق الذي يعتبر أغلى وأشهر فندق في العاصمة الكندية نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه القضية الفظيعة الصورة كانت معلقة في غرفة المطالعة بالفندق منذ عام 1998، الدخيل أو الدخلاء قاموا بتغيير الصورة الأصلية وعلّقوا نسخة مزورة منها على الحائط، لقد اكتشفنا هذا الأمر مؤخرا، والآن تتولى وكالات حماية القانون هذه المسألة”.

التقط الصورة الشهيرة المصور الكندي يوسف كارشا عام 1941، بعدما أن ألقى تشرشل خطبة في البرلمان الكندي حينها، والذي كان يقع على مرمى حجر من فندق “شاتو لورييه”، وتعتبر هذه الصورة من أشهر الصور الفوتوغرافية للزعيم البريطاني الراحل.

ويظهر تشرشل في الصورة المذكورة غاضبًا بعض الشيء كون المصور طلب منه حينها أن يلتقط له صورة بدون السيجار الذي اعتاد حمله بيده دائما، لذا أطلق على الصورة اسم “الأسد الهادر”.

وتجدر الإشارة إلى أن المصور يوسف كارشا كان لديه استوديو للتصوير في فندق “شاتو لورييه” ما بين عامي 1972 و1992، كما عاش المصور في هذا الفندق أيضا.