سرقة دفتري ملاحظات العالم الإنكليزي داروين

أعلنت جامعة كامبريدج على موقعها الإلكتروني أن أمناءها “خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى أن الدفترين اللذين تم الإبلاغ للمرة الأولى عن فقدانهما في كانون الأول 2001، وهما دفترا ملاحظات لتشارلز داروين أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ”شجرة الحياة” وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها… من المحتمل أن يكونا مسروقين”.

وقد أخطرت شرطة كامبريدج شاير، وأضيف الدفتران، اللذان تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الإسترلينية، إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.

وقالت مديرة الخدمات المكتبية جسيكا غاردنر: “يؤسفني كثيرا عدم العثور على هذين الدفترين في أي مكان رغم عمليات البحث الواسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أجريت في وقت سابق من هذا العام”.

ويصادف إطلاق النداء “يوم التطور”، وهو ذكرى أول إصدار لكتاب “أصل الأنواع” لعالم الطبيعة الإنجليزي في 24 نوفمبر 1859.

وأوضحت الجامعة أن دفتري الملاحظات أخرجا في ايلول 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال المكتبة ليتم تصويرهما.

وخلال عملية تفقد دورية لموجودات المكتبة في كانون الاول 2001، تبين أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليهما، وهو بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.

ولسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفتري الملاحظات أعيدا إلى المكان الخطأ في المكتبة التي تضم نحو عشرة ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

وأعلنت المكتبة عن عنوان إلكتروني لتلقي أي معلومات عن الدفترين المفقودين.