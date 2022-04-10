سرقة غريبة في الهند.. فككوا جسرا حديديا وزنه 60 طناً وباعوه خردة!!

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة الهندية تسعى إلى اعتقال أعضاء عصابة فككوا جسرا حديديا طوله نحو 60 قدما ويزن يزن 500 طن ومن المرجح أنهم باعوه في صورة أجزاء كحديد خردة.

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، لوكالة فرانس برس، إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أن اللصوص أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين.

وكانأفراد العصابة يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.

وقال ضابط شرطة إن سكان أمياور اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدما. وقال أحد السكان إن القرويين قدموا في السابق طلبا إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.

ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.