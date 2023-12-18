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سرقوا أغراضاً ثمينة لركاب الطائرات بقيمة "2 مليون يورو"!

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2023 4:48 مساءً
حقائب سفر بأحد المطارات

حقائب سفر بأحد المطارات

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أوقف 14 موظفاً في مطار بجزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب، على ما أفاد الحرس المدني الجمعة.

وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة، و22 هاتفاً ذكياً، و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.

ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14، الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر. وتحقق السلطات أيضاً في شأن عشرين موظفاً آخر في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.

وكانت التحقيقات انطلقت على إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.

وسُجّلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات. وذكر المحققون أنّ المشتبه بهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها عندما يكونون بعيدين عن أنظار الركاب والموظفين الآخرين.

وأوضح الحرس المدني أنّهم كان يخبئون المسروقات داخل جيوب خيّطوها في ملابسهم، أو في خزائنهم الخاصة بالمطار.

واستقبل مطار جنوب تنريفه 10.8 مليون مسافر في العام 2022؛ ما يجعله سابع مطار في العالم لناحية حركة المسافرين، بحسب شركة إدارة الطيران “أينا”.

وتنريفه هي الكبرى والتي تضم أكبر عدد من السكان بين جزر الكناري، وتحظى بإقبال كبير من السياح من شمال أوروبا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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