سرير هزاز للكلاب لمعالجة قلق الانفصال عن أصحابها!

يحبّ معظمنا الجلوس على كرسي تدليك مريح بعد يوم طويل، ولكن هل ستشتري سريراً هزازاً لكلبك؟

في دراسة اجرتها “دايلي ميل” وتلرجمتها “صوت بيروت انترناشونال” اشارت ان صممت طالبة سريراً للكلاب يهز كلبك برفق لكي ينام، يهدف السرير إلى تهدئة الحيوانات الأليفة التي تعاني من قلق الانفصال بعد الإغلاق، وضعت كلودين خليل، 21 سنة، صندوق هزاز داخل مرتبة مريحة.

بالإضافة إلى العلاج بالاهتزاز، يأتي السرير مع طبقة عاكسة قابلة للإزالة يمكن إضافتها للحفاظ على دفء حيوانك الأليف خلال فصل الشتاء، أو تبديلها بطبقة جل ذاتية التبريد لفصل الصيف، وتعمل السيدة خليل أيضاً على تطبيق ذكي، من شأنه أن يسمح للمالك بتفعيل الاهتزازات عن بعد من العمل.

كشفت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة “Frontiers” للعلوم البيطرية أنّ حيواناتنا الأليفة قد شهدت فترة من فرط التعلق خلال فترة إغلاق الوباء، وبالتالي فهي أكثر عرضة لخطر قلق الانفصال.

وجدت كلودين أنه عندما عادت عائلتها إلى العمل، وعادت هي إلى جامعة نوتنغهام ترنت، كان كلب عائلتها، توفي حزيناً للغاية، بدأ الكل ينبح ويعوي باستمرار، وحتى قام بتمزيق الأثاث.

وقالت المصممة : “لقد وجدت أنه من المزعج للغاية رؤية مقدار قلق الانفصال الذي أثر على كلبي بعد أن اعتاد على كوننا في المنزل طوال الوقت أثناء الإغلاق”، وتابعت: “ألهمتني هذه التجربة لمحاولة تصميم شيء قادر على تقليل التوتر لدى الكلاب عندما يعانون من العزلة نتيجة ابتعاد أصحابهم عن المنزل.”

كشف مسح أجرته جمعية فورتغليد أنّ 29 في المائة من المالكين رأوا أن كلبهم أصبح أكثر احتياجاً منذ بداية تفشي كوفيد، مع إبلاغ 22 في المائة عن زيادة في النباح.

وقالت الجمعية لكلودين أنهم كانوا يعانون من زيادة أعداد المكالمات من أصحاب الكلاب التي كانت تظهر قلق الانفصال والسلوك غير مرغوب فيه للغاية، كجزء من بحثها، تحدثت الطالبة إلى أخصائي سلوكي للكلاب وأدارت مجموعة مناقشات مع أصحاب الكلاب الذين كانت حيواناتهم الأليفة تعاني من قلق الانفصال بعد الإغلاق.

تستخدم تقنية الاهتزاز في السرير نهج التحفيز الحسي للتخلص من التوتر وتعزيز تأثير مهدئ في الكلاب، وكانت كلفة تصميم النموذج 450 جنيه استرليني وهو مزود ببطارية ليثيوم قابلة للشحن.

وقالت كلودين: “أردت إنشاء منتج لن يساعد فقط في معالجة قلق الانفصال الذي تعاني منه الكلاب ولكن أيضاً وسيلة للمالكين ليشعروا بمزيد من الارتباط بكلابهم على الرغم من ابتعادهم عن المنزل.”

وتابعت: ” كوني أملك كلباً يعاني من قلق الانفصال ، أعرف بالضبط مدى الحزن الذي يمكن أن تشعر به الكلاب و أيضاً أصحابها. آمل أن يساعد منتجي الكلاب على ربط العزلة بوقت من الاسترخاء ومساحة آمنة عندما يعانون من الضيق”.

في المستقبل، تأمل كلودين في دمج تطبيق الهاتف مع المنتج الذي يمكنه إخطار المالكين عندما يكون الكلب في السرير من خلال استخدام أجهزة استشعار الضغط، سيتمكن المالك أيضاً من استخدام التطبيق أينما كان للاختيار من بين مجموعة من أوضاع الاهتزاز لتهدئة واسترخاء كلبه.

وقال محاضر كبير في تصميم المنتجات الدكتور جوزيف ستيوارت: “أظهرت كلودين كيف يمكن للبحوث الجيدة أن تبلغ التصميم الجيد، من خلال التحدث مع أصحاب الكلاب الحقيقيين والمتخصصين، حددت الحاجة وحولتها إلى منتج يمكن أن يساعد في الحفاظ على هدوء الكلاب في المنزل.”