سرّ خاص عن حياة تامر حسني لم نعرفه من قبل!

كشف الفنان تامر حسني لأول مرة سراً جديداً عن شخصيته، يتعلق بمدى حبه لمعرفة حقيقة الحياة من أفواه علماء معروفين وذوي علم ومعرفة.

ونشر حسني عبر حسابه على إنستغرام منشوراً مطوَّلاً كتب فيه:

“كل فتره هعرفكوا معلومه جديده يمكن محدش يعرفها عني ، انا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قرايه و معرفه جميله جداً ، يمكن اول مره أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا ، بس حسيت فجأه ان واجب عليا انقلكم اي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا

اتمنى من كل متابعيني الإهتمام و البحث و الحفاظ على كل ڤيديوهات ناس صعب تتكرر تاني اتمني من كل قلبي متابعتهم و لما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل و نعرف قالوا ايه فيها.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

العالِم مصطفى محمود

الدكتور إبراهيم الفقي

الداعيه مصطفى حسني

الأستاذ أحمد الشقيري

الشيخ عمر عبد الكافي

الدكتور محمد النابلسي و غيرهم

و مازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياه و اسرارها و كيفية التعامل معها في حلوها و مرها بشكل ايجابي جميل و بسيط، شوفوا الڤيديو دا عشان عملي ذهول مش طبيعي لو الڤيديو طويل شوفوه من النص هتذهلوا و مش هتقولوا غير سبحان الله.

و ان شاء الله اي ڤيديو هحس انه فادني هقولكو عليه”.