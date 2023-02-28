"سرّ سهل وبسيط".. دراسة تكشف عن "مفتاح الزواج الناجح"!

فيما يشغل “سؤال: ما هو مفتاح الزواج الناجح؟” بال الكثيرين من الأزواج أو من يقدمون على هذه الخطوة، بيّنت دراسة جديدة أنّ الأمر قد يبدو بسيطًا، حيث كشفت أن تغييرًا أساسيًا في لغتك يمكن أن يساعد في زيادة الرضا عن الزواج.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”Daily Mail البريطانية، يقول باحثون من جامعة “كيبيك” إنّ الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح “نحن” عند وصف التجارب يتمتعون بزيجات أكثر سعادة.

فكما يوحي الاسم، تتضمن كلمة “نحن” استخدام ضمائر الجمع مثل “نحن” بدلا من “أنا”.

وأوضح الباحثون أن استخدام كلمة “نحن” من قبل الأزواج قد يبرز هوية مشتركة بدلًا من تفسير منفصل أو فردي للذات في علاقة رومانسية. كما قد تعكس “نحن” التأثير المتبادل للشركاء على بعضهم بعض، بالإضافة إلى إحساسهم بالترابط.

وفي الدراسة، شرع الفريق في تقييم تأثير “نحن” على الأزواج الذين يواجهون ضغوطًا شائعة – مثل تربية الأطفال الصغار.

وفي دراستهم التي نُشرت في مجلة “العلاقات الشخصية” Personal relationships، أوضح الباحثون بقيادة كاثرين أوليه كورتوا: “ترتبط تربية الأطفال في سن ما قبل المدرسة بزيادة الصراع الزوجي وانخفاض الرضا الزوجي، وبالتالي يُعتبر ضغوطًا محتملة لكلا الشريكين”.

وقام الفريق بتجنيد 77 من الأزواج المتزوجين الذين لديهم طفل دون سن السابعة، وطُلب منهم تقييم رضاهم الزوجي.

ثم طُلب من كل من الزوجين إجراء مناقشة مدتها سبع دقائق حول أصعب جوانب تربية الأطفال الصغار، وكيف أثر ذلك على علاقتهم مع شركائهم.

وخلال المناقشات، سجل الباحثون أي ضمائر مستخدمة، وما إذا كانت بصيغة الجمع (نحن، أنفسنا) أو المفرد (أنا، لي).

وكشفت النتائج أن الأزواج الذين استخدموا المزيد من “نحن نتحدث” أفادوا بارتياح أكبر للزواج.

وأضاف الفريق: “تشير هذه النتائج إلى أن المزيد من الترابط المعرفي، كما يتضح من “نحن نتحدث”، قد يحمي من انخفاض الرضا الزوجي بمرور الوقت.