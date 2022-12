سر رقصة "البطريق" لأشرف حكيمي بعد هدفه في شباك إسبانيا

أثارت الرقصة الغريبة التي أدّاها أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، في مواجهة إسبانيا تساؤلات الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط المتابعون بينها وبين الرقصة ذاتها التي أداها اللاعب مع زميله في باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس.

واستفاد المغرب من الدعم العربي الكبير في الملعب ليُبقي على أحلام العرب في كأس العالم 2022، بعدما أقصى إسبانيا بركلات الترجيح، أمس الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية.

وبذلك أصبح المغرب أول دولة عربية تتأهل لدور الثمانية، ما يضمن تقدما للمنطقة في البطولة العالمية التي تقام في الشرق الأوسط للمرة الأولى، كما أصبح رابع منتخب أفريقي يتأهل لهذا الدور في تاريخ كأس العالم.

وانبرى أشرف حكيمي لتسديد ركلة الحسم للمنتخب المغربي، إذ نجح في تسجيلها ببراعة على طريقة “بانينكا”، ثم وقف عند منطقة الجزاء ورقص بطريقة تشبه سير “البطاريق”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سابقة بين حكيمي وزميله الإسباني سيرجيو راموس، في إحدى مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما يرقصان بالطريقة ذاتها، قبل أن يكررها حكيمي أمس منفردا.



وبدا أن حكيمي يريد تقديم الدعم لزميله سيرجيو راموس، الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني التي اختارها المدرب لويس إنريكي للمشاركة في المونديال.

وسلطت الجماهير الضوء على هذه الرقصة والتي تؤكد العلاقة القوية بين راموس وحكيمي، منذ أن تم تصعيد اللاعب المغربي للفريق الأول في ريال مدريد عام 2018، خلال تواجد المدافع الإسباني مع “الميرنغي”.

