سر يكشف عن سبب تفضيل بعض الأشخاص القهوة السوداء

من المعروف بأن القهوة تحظى بشعبية جارفة في أرجاء متفرقة حول العالم بسبب مذاقها الفريد، وقدرتها على تغيير مزاج الكثير من الناس، خصوصاً في الساعات الأولى من النهار.
في هذا المجال، كشفت دراسات أجرتها الأستاذة المساعدة في مجال الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ ماريلين كورنيليس عن سر تفضيل بعض الأشخاص لتناول القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن كورنيليس، قولها إن “هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن استهلاك القهوة له تأثير إيجابي على الصحة، ولكن أي شخص ينصحك بشرب القهوة، يقصد عادة القهوة السوداء الخالية من الحليب والسكر”.
وأوضحت الباحثة أنها اكتشفت مع فريقها، في بحث سابق، أن متحوراً جينياً قد يكون مسؤولاً عن استمتاع بعض الأشخاص بتناول العديد من أكواب القهوة يومياً، في ما لا ينطبق هذا الأمر على الآخرين.
وأفادت دراسة جديدة أجرتها كورنيليس، بوجود أنواع أكثر دقة من شاربي القهوة، يفضلون فقط القهوة السوداء عن تلك المضاف إليها الكريمة والسكر.
تبين من خلال الدراسات أن شاربي القهوة، الذين لديهم هذا المتحور الجيني يهضمون الكافيين على نحو أسرع، ويفضلون القهوة السوداء المرة، ويفضل هؤلاء الأشخاص القهوة السوداء والشاي العادي، لأنهم يربطون المذاق المر بزيادة اليقظة الذهنية التي يسعون إلى الحصول عليها بتناولهم للكافيين.
وينطبق الأمر ذاته على تفضيل الشوكولاتة الداكنة على تلك المضاف إليها الحليب، فعندما يفكرون في الكافيين، فإنهم يفكرون في طعم مر، لذلك يستمتعون أيضًا بالشوكولاتة الداكنة.