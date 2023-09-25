سعد لمجرد يحتفل بميلاد زوجته

عبّر الفنان سعد لمجرد عن حبّه وامتنانه لزوجته غيثة العلاكي بمناسبة يوم ميلادها، ونشر مجموعة من الصور الرومانسية الخاصة التي تجمع بينهما، ووجّه إليها رسالة من القلب.

وشارك الفنان المغربي عبر صفحته في “إنستغرام”، صوراً رومانسية من جلسة تصوير خاصة في أحد الأماكن في فرنسا وقد ظهرت فيها غيثة بالقفطان المغربي الأنيق باللون الذهبي وبتطريزات فخمة، بينما ارتدى سعد بدلة كلاسيكية سوداء مع قميص أبيض وبدا في غاية الأناقة والوسامة.

وحرص الفنان المغربي على توجيه رسالة رومانسية لزوجته كتب فيها: “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة التي تقف دائماً بجانبي في السرّاء والضرّاء”. وأضاف: “أنا ممتن جداً لحبّك ودعمك… إليكِ سنوات عديدة أخرى من السعادة معاً… أحبك بلا نهاية”.