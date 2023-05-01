سعد لمجرد يعلن عن طرح أغنيته الجديدة "إيش أخبارك" خلال أيام

أعلن الفنان سعد لمجرد عن طرح أغنيته الجديدة “إيش أخبارك” خلال أيام، عبر “إنستغرام”.

ونشر سعد لمجرد فيديو تشويقي من كليب أغنيته الجديدة “إيش أخبارك”، واشار خلال الفيديو ان الكليب سيتم طرحة الخميس المقبل الموافق 5/4 /2023.

وظهر سعد المجرد خلال الكليب داخل أسطبل للخيول مرتديًا ملابس الفارس، وحاملًا سماعة طبيب، مما يوضح أنه يعمل كمعالج للحيوانات، وبجانبه صديقه الذي يعطيه بدلة.

وقضت محكمة الجنايات في باريس بسجن المغني المغربي سعد لمجرد 6 سنوات، ومنعه من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016.

وأوضحت المحكمة أنه تمت إدانة لمجرد في التهم التي نسبت إليه، مشيرة إلى أنه أمام المطرب المغربي مهلة 10 أيام فقط لاستئناف الحكم.

وكان محامي المطرب المغربي سعد لمجرد طلب من قاضية محاكمته في باريس بفرنسا السماح لزوجة المطرب “غيثة” بمرافقته إلى الغرفة التي وضع بها حتى النطق بالحكم في اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

ووفقا لما نقله برنامج “عرب وود” فإن القاضية سمحت لزوجة سعد لمجرد برؤيته فقط من وقت لآخر، وليس المكوث معه في الغرفة.

وكانت القاضية لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، أصدرت قرارًا بوضع الفنان سعد المجرد تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك إلى حين النطق بالحكم في حقه على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية.

وكانت النيابة العامة الفرنسية طلبت سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك في قضيته التي يمثل أمام القضاء الفرنسي بسببها بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وكان المغني المغربي نفى أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية “لورا ب.” أو أقام علاقة معها.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن “لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالبًا أيضًا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.