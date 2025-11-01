سعد يرد على انتقادات مشاركته في ذا فويس: عندي خبرة ناس عندها 50 عام

بعد غياب استمر لعده سنوات، عاد من جديد برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس The Voice، في موسمٍ جديد، وبلجنه تحكيم تضم وجوهًا مختلفة غير التي اعتاد عليها الجمهور في المواسم السابقة، إذ تضم لجنة التحكيم كلّ من: أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، فيما يُقدم البرنامج الإعلامي ياسر السقاف.

وقد تعرض أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنان أحمد سعد لانتقادات كبيرة وأيضًا ناصيف زيتون ورحمة رياض بعد اختيارهما لهذه المهمة، خاصةً وأنهما ما زالا في بداية مشوارهما الفني.

ورد أحمد سعد على هذه الانتقادات عن طريق لقائه مع موقع ” ET بالعربي”؛ حيث قال : “التذوق الفني والخبرة في الفن ملهاش سن، أنا لما كان عندي 16 عام كان عندي خبرة ناس عندها 50 عام”.

وأضاف سعد : “أنا كنت في فرقة أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية الطفل الوحيد مع ناس كبيرة في العمر، ودخلت اختبارات معهد الموسيقى بالموشحات والأدوار التي من المفترض أن أتعلمهم بعد 5 سنوات، فالسن ليس له علاقة بالتذوق والخبرة”.

يُذكر أنّ مرحلة “الصوت وبس” المُتعلقة باكتشاف المواهب والأصوات العربية، سوف تمتد إلى 6 حلقات فقط، قبل الانتقال إلى مراحل المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح للفوز باللقب.

ومن المُقرر أنّ يصعد من مرحلة “الصوت وبس” 36 متسابق فقط، مُقسمين على 3 مجموعات، ليكون لكلّ مُدرب فريق مكون من من 12 متسابق، حيث يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية،