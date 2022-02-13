سفير اليابان يروّج لمطاعم السوشي في لبنان.. «أمر مدهش»

عبّر سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو عن اندهاشه بوجود أكثر من 100 مطعم سوشي ياباني في لبنان.

وكتب عبر تويتر: ربما لا يوجد في دول الشرق الاوسط باكمله هذا العدد الكبير من المطاعم لمحبي السوشي مثل لبنان.

وأضاف: “مع تدويل السوشي ، هناك الآن طرق مبتكره في تقديم السوشي”.

وأرفق التغريدة بصورتين لسوشي «لحم بقر»، كاتبًا: “يبدو رقيقًا وطريا لحم واغيو. صحتين!”

من المدهش ان في بيروت اكثر من ١٠٠ مطعم سوشي ياباني. ربما لا يوجد في دول الشرق الاوسط باكمله هذا العدد الكبير من المطاعم لمحبي السوشي مثل لبنان. مع تدويل السوشي ، هناك الآن طرق مبتكره في تقديم السوشي. في الصوره سوشي لحم البقر يبدو رقيقًا وطريا لحم واغيو . صحتين! pic.twitter.com/VcZaygJ3w8 — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) February 12, 2022