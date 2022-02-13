الأحد 12 رجب 1443 ﻫ - 13 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفير اليابان يروّج لمطاعم السوشي في لبنان.. «أمر مدهش»

منذ 7 ساعات
سوشي

سوشي

A A A
طباعة المقال

عبّر سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي اوكوبو عن اندهاشه بوجود أكثر من 100 مطعم سوشي ياباني في لبنان.

وكتب عبر تويتر: ربما لا يوجد في دول الشرق الاوسط باكمله هذا العدد الكبير من المطاعم لمحبي السوشي مثل لبنان.

وأضاف: “مع تدويل السوشي ، هناك الآن طرق مبتكره في تقديم السوشي”.

وأرفق التغريدة بصورتين لسوشي «لحم بقر»، كاتبًا: “يبدو رقيقًا وطريا لحم واغيو. صحتين!”

    المزيد من منوعات

    مدينة نابولي الإيطالية
    في إيطاليا.. افتتاح أكاديمية القهوة لدراسة فنون “معشوقة الملايين”
    وائل كفوري
    عاد لـ«حبه الأول».. هل انفصل وائل كفوري عن حبيبته الأخيرة؟
    ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط
    بالفيديو.. ثعبان يجبر طائرة على الهبوط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جوزيف أبو فاضل
    جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
    آيفون
    “آيفون” تحذر.. أنتم تشحنون هواتفكم بشكل خاطئ!‏
    النظام الغذائي المتوازن ضروري لإطالة العمر
    النظام الغذائي.. “كلمة السر” لدى أطول الناس عمرا في العالم