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سقوط مؤلم لشيرين عبد الوهاب‬⁩ على المسرح في ⁧‫الامارات‬⁩

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2023 9:44 صباحًا
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

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أحيت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلها المنتظر أمس، في الإمارات، وعادت من خلاله بعد فترة غياب لجمهورها، حيث روّجت له بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

وظهرت شيرين بإطلالة جديدة وقصة شعر مختلفة، وبمجرد صعودها المسرح حرصت على أن تسأل جمهورها عن رأيها في الإطلالة وتحديداً قصة شعرها، فأجاب الجمهور: “لقد أصبحتِ مثل القمر”.

لكن اختلفت الآراء حول مظهرها، حيث ظهرت مرتدية تي شيرت وتنورة واسعة للغاية، وبينما أحب البعض هذه الإطلالة، أكد آخرون أنها غير مناسبة، ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعليقاتهم على الحفل، أنّها اختارت هذا المظهر الواسع لإخفاء وزنها الزائد.

وفوجئ الجمهور بسقوط شيرين على المسرح، بسبب كثرة الأسلاك الخاصة بالسماعات، لكنها تعاملت مع الموقف بسخرية كبيرة وعفوية، حيث قالت: “قدماي متورمتان وزرقاوان … سأطالب بتعويض مالي لتأمين مستقبل الفتيات”.

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