الأثنين 23 شعبان 1445 ﻫ - 4 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سكان تركيا يعانون من الوزن الزائد بنسبة 66.8%.. إليكم السبب

منذ 5 دقائق
سكان تركيا يعانون من الوزن الزائد

سكان تركيا يعانون من الوزن الزائد

A A A
طباعة المقال

احتلت تركيا المراكز الأولى في تصنيفٍ جديد أوردته منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، حول معدلات السمنة في العالم، حيث حلّت تركيا من بين الدول الأوروبية الأكثر سمنة بنسبة 66.8%، وفق ما أفاد تقرير المنظمة الأممية الذي جاء في اليوم العالمي للسمنة الذي يصادف الرابع من مارس من كل عام.

ورغم أن تركيا ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، فإن منظمة الصحة العالمية وضعتها في الترتيب الأوروبي لوقوع أجزاء من مدنٍ تركية في القارة الأوروبية، إذ يعاني فيها أكثر من 60% من السكان من زيادة الوزن، بحسب تقرير المنظمة الدولية.

وعلّق أكاديميون أتراك مختصون بطب الأغذية على الخريطة التي نشرتها “الصحة العالمية”، معتبرين أن أسباب السمنة المفرطة في البلاد تعود للتوسع الحضري وتسارع الحياة، وهو ما يؤدي لاستهلاك الوجبات السريعة.

ووفق تصريحات ديليك يازيجي الطبيبة التي تشغل منصب نائب رئيس جمعية أبحاث السمنة التركية، تعود أسباب السمنة المفرطة في تركيا إلى الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية أو المعجنات والأطعمة المعبأة نتيجة سرعة الوصول إليها وتوافرها في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت يازجي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “بطبيعة الحال، من أسباب السمنة أيضاً أن هناك نسبة كبيرة من سكان البلاد يأكلون كثيراً دون أن يتحركوا أو أن يبذلوا مجهوداً، وقد اعتادوا على القيام بالعديد من مهامهم من خلال الأجهزة الإلكترونية كعملهم عن بعد عبر الحواسيب لساعاتٍ طويلة دون حركة وهو ما يتسبب بالوزن الزائد”.

ومن جهته، أشار رئيس مؤسسة جراحة السمنة التركية البروفيسور أوكتاي بانلي إلى أن “ثلث سكان تركيا البالغين يعانون من مشاكل الوزن الزائد”.

وأضاف لوسائل إعلام تركية أن “هناك زيادة خطيرة لدى كل من الأطفال والبالغين، وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فإن أكثر من 50% من سكاننا، في تركيا، سيعانون من السمنة المفرطة خلال 20 إلى 25 عاماً. وحالياً لدينا ما بين 3.5 و4 ملايين شخص يعانون من السمنة بدرجة كافية تتطلب إجراء عملية جراحية”.

وناشد الطبيب التركي، الأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة في البلاد بضرورة ممارسة الرياضة والجري والتحرّك باستمرار.

وتعد خارطة منظمة الصحة العالمية هي الأولى من نوعها التي تنشرها هذا العام والتي تطرّقت فيها لأعداد الأشخاص الذين يعانون من السمنة في تركيا.

وتعود أسباب السمنة في تركيا إلى استهلاك سكانها للخبز واعتباره مادة أساسية في الأطعمة، وهو ما يتسبب بالوزن الزائد، وفق تصريحات أطباء أتراك لوسائل إعلامٍ محلية.

    المزيد من منوعات

    خطف
    تفاصيل جديدة في قضية "فتاة الشروق"
    الزراعة في أوكرانيا
    وزارة الزراعة الأوكرانية تُحذر من انخفاض محصول الحبوب هذا العام
    عملة البتكوين
    بتكوين تُسجل رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ سعرها اليوم؟

    الأكثر قراءة

    عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
    فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
    عروسين-تعبيرية
    فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون
    الياس بو صعب
    "بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان