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سكتة قلبية تنهي حياة "مبامي" أحد نجوم باريس سان جيرمان

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 8 - يناير - 2023 12:21 صباحًا
شعار باريس سان جيرمان

شعار باريس سان جيرمان

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أعلن نادي باريس سان جيرمان (السيت 7-1-2023) عن وفاة أحد نجومه السابقين، الكاميروني موديست مبامي توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز “40 عاما” يوم السبت.

وقال النادي الفرنسي في بيان: موديست مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه.

ولعب مبامي لعدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.

وأحرز مبامي ثلاثة أهداف في 37 مباراة مع الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

توج مبامي مع المنتخب الكاميرونى بالميدالية الذهبية فى أولمبياد سيدني في عام 2000، حيث سجل الهدف الذهبي في الوقت الإضافي ضد منتخب البرازيل في ربع النهائي، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2003 وكأس الأمم الأفريقية 2008، وأحرز 3 أهداف في 38 مباراة دولية.

وبدأ اللاعب الكاميروني الراحل مسيرته الكروية على مستوى الأندية، مع فريق سيدان الفرنسي في عام 2000، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان، ثم مارسيليا، ورحل بعد ذلك إلى ألميريا الإسباني فى عام 2009، كما أنتقل إلى الدوري الصيني، وخاض التجربة مع فريق داليان أربين و تشانغتشون ياتاي.

وانضم لفريق اتحاد جدة السعودي في عام 2012، قبل أن يخوض تجربة مع فريق ميلوناريوس، ومن ثم يختتم مسيرته ضمن صفوف فريق لوهافر الفرنسي، في عام 2015.

 

موديست مبامي

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