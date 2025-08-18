سلسلة من الأزمات تلاحق نجوى فؤاد.. والأخيرة: اهتموا بينا شوية!

بعد فترة طويلة من الغياب، عاد اسم الفنانة نجوى فؤاد؛ ليتصدر ترند مؤشرات البحث مجدداً، وذلك بعدما كشفت عن حالتها المادية الصعبة نتيجة ابتعادها عن ممارسة الفن منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى تعرضها لوعكات صحية متكررة وتحملها نفقات الكشف والعلاج.

أكدت نجوى فؤاد خلال مداخلة تليفونية أجرتها مؤخراً في أحد البرامج التليفزيونية، أنها تتقاضى معاشاً شهرياً من نقابة المهن التمثيلية قيمته 600 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع حجم احتياجاتها والتزامتها المادية شهرياً، وأشارت إلى أنها تبحث إمكانية تأسيس مشروع جديد يكون ذا مصدر دخل لها.

وتقدمت نجوى باستغاثة لوزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، وقالت: “اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة”.

وتابعت نجوى فؤاد: “أنا مش عايزه أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقى غالي، وكشف الدكاترة بقى نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة أنا مشوفتهاش في حياتي”.

وتردد خلال الساعات الماضية تكوين لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية لزيارة نجوى فؤاد، والتعرف إلى أبرز المشكلات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية في أسرع وقت، وذلك في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

يُشار إلى أن نجوى فؤاد مرت بعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية كان من بينها تعرضها لكسر في الكتف والذراع الأيسر، وظلت طريحة الفراش لفترة بسبب تعرضها لعدة مضاعفات بسبب كبر سنها.