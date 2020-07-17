سلمان خان يواجه دعوات لمقاطعة أفلامه..فهل تسبب بانتحار النجم الشاب

يواجه نجم بوليوود سلمان خان دعوات واسعة في الهند لمقاطعة أعماله الفنية، وذلك عقب انتحار النجم الشاب سوشانت سينغ راجبوت 34 عاما في ظروف غامضة في حزيران الماضي، والذي لا زال حديث رحيله يشغل مواقع التواصل الاجتماعي لصدمتهم برحيل نجم ينتظره مستقبل مشرق.

تساؤلات عديدة لفت حادثة الانتحار، لا سيما الدافع الذي يقف خلف إقدام راجبوت على الانتحار، وهو الذي عرف بحيويته ونشاطه وتفاؤله، وعلى الصعيد الفني فإن راجبوت كان قد حقق نجاحا باهرا في بوليوود وانتشارا واسعا في الهند وخارجها.

ربما كانت لتمر الحادثة بتساؤلات أقل، وتقبل أوسع لفكرة انتحاره، إلا أن حادثة انتحار مديرة أعمال راجبوت السابقة ديشا ساليان قبل أيام من انتحاره، زادت الشكوك حول حقيقة قتل راجبوت لنفسه، الأمر الذي الشرطة الهندية لفتح تحقيق حول إذا ما كان هنالك جريمة في الحادثتين.

لم يتوان الجمهور عن توجيه أصابع الاتهام للوسط الفني في بوليوود الذي يعتمد على المحسوبيات في تعاطيه مع النجوم، وكان أبرز من وجه إليهم الاتهامات النجمين سلمان خان وعمران خان، حيث وصل الأمر بمحبين الراحل إلى التظاهر أمام محلات سلمان خان في بيهار وتمزيق صوره أينما وجدت، متهمين سلمان أنه المتسبب في قتل راجبوت من خلال سياسة بوليود القائمة على التمييز وتقديم الأهمية للعائلات الفنية على حساب بقية الفنانين الموهوبين.

وفي خطوات أخرى توجهت دعوات واسعة للجماهير لمقطاعة أعمال سلمان خان، ورفع دعوى قضائية ضده وضد أشهر منتجي بوليوود “كاران جوهار” بموجب القانون الهندي الذي يعاقب على التحريض على الانتحار وقصد الإهانة والتخويف الإجرامي، لا سيما بعد إقدام مجموعة من محبيه بينهم مراهقين على الانتحار حزنا عليه.

لكن بدوره رفض رئيس القضاة في مظفر بور بحجة أن المسألة تقع خارج نطاق اختصاص المحاكم، وفي بيان للشرطة الهندية في تموز، قالت أنها لن تستدعي النجم سلمان خان واكتفاءها بالتحقيق مع 35 شخصا بينهم نجوم.

وعلى صعيد آخر، حقق المقطع الترويجي لفيلم سوشانت الذي لم يعرض بعد، نسبة مشاهدة عالية جدا، بلغت 74 مليون مشاهدة خلال أسبوع، والذي قرر منتجه عرضه في إحدى المواقع بدلا من دور السينما، الأمر الذي أثار غضب محبيه واعتبار هذا القرار استهدافا لسوشانت حتى بعد رحيله.