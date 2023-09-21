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سلمى حايك تعود إلى الأعمال العائلية بفيلم جديد

منذ ساعة واحدة
سلمى حايك

سلمى حايك

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تستعد الممثلة الأميركية المكسيكية سلمى حايك لهذه المناسبة، من خلال عرض فيلم عائلي جديد من إنتاجها، بعنوان “El Sabor de la Navidad.. روح عيد الميلاد”.

وعرض الفيلم للمرة الأولى قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023، ولاقى تصفيقاً حاراً من الحضور لقصته المؤثرة التي تدور حول 3 قصص إنسانية منفصلة، لعائلات وأصدقاء يتصارعون بين التقاليد والتقدم، محاولين مواجهة تحديات العصر الحديث والتغلب على الفروق الطبقية.

والفيلم، أنتجته حايك وشريكها التجاري خوسيه تاميز، وأخرجه أليخاندرو لوزانو، ويأتي هذا الفيلم الجديد لها في إطار تعاقدها مع شركة لإنتاج سلسلة متنوعة من الأفلام الأصلية الناطقة باللغة الإسبانية لعرضها على منصة الوسائط المكسيكية الأميركية ViX.

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