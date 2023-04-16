سلوفينيا تهزم رومانيا وتتأهل إلى نهائيات كأس بيلي جين كينج

انتفضت سلوفينيا لتفوز على رومانيا وتبلغ نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس لفرق السيدات في مواجهة تأجلت بسبب الأمطار إلى اليوم الأحد.

وحسمت مواجهة الزوجي تأهل سلوفينيا بعد انتصار كايا يوفان وتمارا زيدانسك على الزوجي الروماني المكون من إيرينا ماريا بارا ومونيكا نيكولسكو بنتيجة 4-6 و6-2 و6-4.

وانضمت سلوفينيا إلى ثمانية فرق تأهلت إلى النهائيات التي تقام بمشاركة 12 منتخبا في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتم إعفاء سويسرا حاملة اللقب ووصفيتها أستراليا من التصفيات فيما سيشارك الفريق الأخير ببطاقة دعوة.

وبدت رومانيا في طريقها للنهائيات بعد فوزها بمباراتي الفردي يوم الجمعة، لكن سلوفينيا أدركت التعادل أمس السبت.

وتغلبت زيدانسك على آنا بوجدان بنتيجة 3-6 و7-6 و7-5، فيما تغلبت يوفان على جاكلين كريستيان بمجموعتين متتاليتين لتمتد المباراة إلى مواجهة الزوجي الحاسمة.

وتوقفت المباراة بسبب الأمطار قبل أن تكمل سلوفينيا انتفاضتها اليوم الأحد.

وتأهلت إلى النهائيات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والتشيك وكندا والولايات المتحدة وقازاخستان وألمانيا.