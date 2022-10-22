سلوى خطاب تتحدث عن علاقتها بالجنس الآخر وامتناعها عن الإنجاب

حلت الفنانة سلوى خطاب ضيفة في برنامج “كلام الناس، وخلال الحلقة تحدثت سلوى خطاب عن الكثير من الأمور الشخصية، وعلاقتها بالجنس الآخر وامتناعها عن الإنجاب.

وقالت سلوى خطاب:” ده قدر من عند ربنا، بس يمكن ربنا عارف حالتي، أنا مفهمش يعني إيه أجيب أطفال ومتحملش مسؤوليتهم، أجيب أطفال يبقى لازم أتفرغ لهم، أنا هربي، طب ربيت كويس قوي، ده هيتطلب أنسى شغلي، وأنا كنت خلاص استهلكت في الجواز، من كتر ما أنا متفرغة للجواز، وبعدين أتجوز تاني وأخلف تاني، لأ، طب ما اعتزل أحسن، مكانش عجبني قوي، كنت حاسه كده، إن المجتمع ده لو خلفت فيه أنا هتعب، لإن فيه حاجات كتير مش عجباني”.

وأضافت: “وأنا مش فاهمة يعني إيه تربية حديثة؟، وأجيب عيال يقعدوا يقرفوني، يقولولي لأ، نعمل كذا، شنطة هدومك يا حبيبي، شنطة هدومك يا حبيبتي، روحي يا حبيبتي المكان اللي انت عايزاه، وأخلص، أنا أجيب ناس تتعبني ليه؟، فالتربية الحديثة والجو ده مش بتاعي، مليش دعوه أنا يروحوا فين؟، أنا هشيل همهم، خلاص أنا مش عايزه، هوجههم كمان يروحوا فين؟، يروحوا مطرح ما هم عايزين، يعني عندهم لجوء سياسي يروحوا أي دولة، الحمد لله كان زماني متجرجرة في الأقسام، العيال عاملين فيا محضر، أمي ضربتني بالطفاية، ومش مليش خلق، هم مش هيفهموا مصلحتهم، إذا كنت أنا مفهمتش، فما بالك عيالي، صعب، الله يكون في عون الآباء”.

وتابعت: “معنديش نقطة ضعف، الولاد نقطة ضعف، الحنية دي هيبقى قدامها حزم قوي، وبعدين هربيهم كويس قوي، يطلعوا بعد كده للمجتمع، يسمعوا أنتش وأجري، يعني هعمل إيه طيب، مش يبقى فيه تواصل”.

وعبرت الفنانة سلوى خطاب عن رأيها في الزواج قائلة: “دي تهيؤاتي وفكرتي عن الجواز، أنا منجحتش قوي أنا اتطقت عادي يعني، أنا ضد المواعظ والنصائح لأن الجواز بالذات كل حالة قائمة بذاتها، لازم نعمل دراسة حالة 40 مليون جواز مثلا في مصر، منقدرش نعممها، أو نقول أصل لازم يحصل كذا، مش هيحصل كذا ده”.

يذكر أن سلوى خطاب شاركت في مسلسل “منورة بأهلها” 2022، وكان مسلسل “منورة بأهلها” من تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصر الله، وبطولة الفنانين، ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وسلوى خطاب وباسم سمرة وناهد السباعي ومحمد حاتم وآخرين.