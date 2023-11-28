الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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سليم عساف يدعم المواهب السعودية الفنية بالتعاون مع أنغامي

منذ دقيقتين
سليم عساف يدعم المواهب السعودية الفنية

سليم عساف يدعم المواهب السعودية الفنية

هنادي عيسى
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أطلقت هيئة الموسيقى السعودية برنامج “مَوجة” بالتعاون مع أنغامي وتحت إشراف الفنان سليم عساف لتمكين ودعم المواهب الناشئة في السعودية وصقل قدراتهم الموسيقية والغنائية، وتعريف المشهد الموسيقي السعودي دولياً، حيث يسهم البرنامج الذي أُطلق تحت شعار “هذا وقتك” بتحفيز المواهب المحلية الواعدة وإلقاء الضوء عليها.

ورافق سليم عساف حوالى مئة شاب وشابة من المواهب السعودية على مدار أسابيع ومن مختلف القطاعات الموسيقية الغناء والكتابة والتلحين وأقاموا ورشات عمل مكثفة ستثمر بالفترة المقبلة عن أعمال غنائية وموسيقية للمواهب نسمعها عبر تطبيق أنغامي.

وشارك سليم متابعيه فيديو اختصر فيه بعض لحظات هذه الورشة الفنية معلقا: “أنتم على موعد قريب مع أغانيهم الرائعة على أنغامي”.

 

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