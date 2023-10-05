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سليم عساف يغني حب الذات في "قلبي حديد"

منذ 56 ثانية
سليم عساف

سليم عساف

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أصدر الفنان سليم عساف أغنيته الجديدة قلبي حديد وهي من كلماته وألحانه وتوزيع سليمان دميان.

وتعاون سليم بالكليب الخاص بالأغنية مع المخرج جاد شويري للمرة الثانية بعد أغنية “جمالو”، حيث تم التصوير في مناطق عدة في مدينة برشلونة وبطريقة عفوية تشبه أجواء الأغنية.

“قلبي حديد” وكما يدل عنوانها، تتحدث عن القوة التي يجب أن يتحلى بها كل شخص، وعن حبّ الذات والاهتمام بالنفس أولًا، وهي تعتبر لونا جديدا يقدّمه عساف الذي اعتاد الجمهور على الأغاني الرومانسية منه.

وكان سليم عساف أصدر منذ فترة قصيرة أغنية “جمالو” التي حققت نجاحا لافتا وقبلها أغنية “غنولو” الخاصة بأعياد الميلاد والتي استطاعت أن تصبح الأغنية الرسمية الجديدة لأعياد الميلاد.

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