سما إبراهيم لـ"صوت بيروت إنترناشونال": لم تشغلني النجومية

استطاعت الممثلة المصرية سما إبراهيم في الفترة الماضية بتحقيق نجاح كبير بدورها في مسلسل ” موضوع عائلي” بجزئيه الاول والثاني وعن أسباب تأخر شهرتها قالت سما لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، “أمارس الفن بحب منذ طفولتي وكانت بدايتي منذ أواخر السبعينيات، وقدمت على مسرح سيد درويش أعمالاً وأنا في سن صغيرة، ولم تشغلني فكرة النجومية منذ البداية، فلم يكن يهمني هل سأكون بطلة مطلقة وأمام أبرز النجوم؟ بل كان يعنيني أن أكون متشبعة بفن التمثيل ومشحونة دائماً بتلك الحال”.

وتابعت، “أشعر بالرضا الكامل عن رحلتي واستمتعت بكل لحظة فيها، بداية من المسرح ثم دراسة الفنون الجميلة، ثم دراسة المسرح، حتى إني تخرجت منذ عام، وكنت في هذا العمر أدرس مع زملاء عمرهم 18 سنة، بينما أساتذتي الذين يدرسون لي في عمري أو أقل، وكل هذا لم يزعجني فأنا محبة للفن ولا أخشى أي شيء سوى فكرة الاستمتاع وتقديم محتوى جيد”.

وكشفت سماء عن أنها خلال رحلتها في التمثيل وحتى الوصول إلى هذا الوضع، عملت في كثير من المهن وظلت تحافظ على شغفها الفني، قائلة “لم أيأس أو أشعر بالملل من طول الرحلة، بالعكس كنت أصبر، والصبر معناه أن أستمر في السعي والتعلم، ولا أضع يدي على خدي مستسلمة في انتظار القطار الذي يصل بي إلى منطقة بعيدة”، مستدركة، “وبالمناسبة، رحلة الفن جميلة ولكل شيء موعد، ووقت ما يشاء الله ويشير إليك لتكون في منطقة نجومية معينة سيحدث هذا شئت أم أبيت”.

وعن نقطة التحول في حياتها الفنية وكيف تحولت إلى ممثلة مطلوبة في مسلسلات كبرى بعد أن كانت تمثل فقط في الإسكندرية، قالت، “أكره تجارب الاداء قبل تمثيل أي مشهد أو الترشح لعمل، وأعتبر ذلك مهمة صعبة جداً، لأن الممثل يحاول أن يقول أنا موجود وهذه مميزاتي، وهو أمر مخيف وربما أشعر بالجبن من فعل ذلك، لكن ذات مرة قدمت تجربة أداء، ومر عليها نحو 20 عاماً، وفوجئت باتصال من المخرجة سارة نوح وكانت تعمل في مسلسل (الحساب يجمع) للفنانة يسرا والمخرج هاني خليفة، ورشحتني بناء على تجربة الأداء تلك لدور ربما في حلقتين فقط وسعدت جداً بالترشيح، لكن المخرج هاني خليفة رشحني لدور أكبر ورئيس، وهو دور (أم حودة)، وبعدها توالت الأدوار وكانت انفراجة ونقطة تحول في حياتي الفنية”، النجم أحمد مكي في مسلسل “الكبير قوي”، وجملتها الشهيرة “إنت مش مظبوط ياض” التي صارت متداولة بين الجمهور، قالت سماء “وراء كل عمل مهم مخرج كبير يتحكم في جميع الأمور، والمخرج أحمد الجندي من أهم مخرجي مصر والعالم العربي، والحلقات التي شاركت فيها كانت مكتوبة بهذا الشكل وبكل العبارات، فأنا ممثلة أحترم السيناريو والحوار المكتوب، لذلك التزمت به وصارت هناك كيمياء جميلة تجمعني بأبطال العمل، وذلك ظهر على الشاشة، فأحب الناس الدور، والحمد لله سأشارك في الجزء السابع من العمل الذي سيعرض في رمضان”.

وعن شخصية “زينب” في مسلسل “موضوع عائلي” وعلاقتها النفسية بها، كشفت سماء عن أن “زينب” و”إبراهيم” الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني شقيقان مقربان في قصة العمل، وهي حكاية قريبة من حياتها الشخصية، نظراً إلى قربها الشديد من شقيقها الوحيد الراحل أيمن الخياط الذي كان ممثلاً وقالت إنه أثر كثيراً في حياتها وكانت تزوره في المسرح وهي في سن صغيرة، وختمت “إرث أخي الراحل هو الخطوة التي دفعتني إلى الفن”.