الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
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سمية الخشاب تخوض السباق الرمضاني 2024 بـ "100 راجل"

منذ 9 دقائق
سمية الخشاب

سمية الخشاب

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تعاقدت الفنانة سمية الخشاب مؤخرا علي مسلسل “100 راجل” لتخوض بية دراما رمضان 2024، من إخراج إبرام نشأت.

وكان قد احتفل فريق عمل مسلسل الإثارة الجديد “ارواح خفية” بانتهاء تصوير المسلسل والذي من المقرر ان يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريباً على احدى القنوات الفضائية بالتزامن مع احدى المنصات العربية.

العمل من بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة.

ومن جانبها أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير اعمال أخرى الا انه تم على ألف خير ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريباً.

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