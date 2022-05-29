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سمية الخشاب تكشف أسباب طلاقها من أزواجها الخمسة

منذ 3 ساعات
أحمد سعد وسمية الخشاب

أحمد سعد وسمية الخشاب

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كشفت النجمة سمية الخشاب، عن أسباب طلاقها من أزواجها الخمسة وذلك في تصريحات تلفزيونية سابقة، بحيث خاضت سمية أكثر من زيجة انتهت بالفشل، وكان لكل انفصال أسباب أعلنت عنها سمية الخشاب في مناسبات عدة.

وتحدثت سمية عن زواجها الأول، موضحة أنها كانت في عمر الـ24، حيث تزوجت شابا من خارج الوسط الفني، لم تجمعهما قصة حب، لكنها تزوجته لأن أهلها أرادوا ذلك حسب وصفها، وانفصلا لأن الزوج لم يكن راضيا عن خطواتها الفنية.

أما الزيجة الثانية لسمية الخشاب، فكانت من رجل أعمال عربي، تزوجته في سرية تامة، لكنها بعد ذلك أوضحت أن أهل الطرفين كانوا على علم بكل شيء، معللة عدم إفصاحها عن الأمر بأن رجل الأعمال لا يحب الشهرة والأضواء، وصرحت بأن سبب الانفصال هو رغبة الزوج في أن تعتزل سمية الفن.

ولم تخفي سمية الخشاب عن جمهورها أمر زواجها من طيار، بل أعلنت ذلك في أحد البرامج التليفزيونية، وتحدثت عن حبها الشديد له، لكن لم يستمر الزواج طويلا، وتدور الشائعات عن أن سبب الانفصال هو رغبة الطيار في عدم الإنجاب.

وتحدثت الخشاب عن سبب طلاقها من أحمد سعد قائلة إنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “بتستقوي” لكن زوجها رفض، متحدياً إياها بقوله “وريني هتطلعي الطيارة إزاي” ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة “جارية”.

وحرصت، على تقديم واجب العزاء في الفنان القدير الراحل سمير صبري، ويعد ظهور سمية الخشاب هو الأول لها منذ رحيل والدتها في شهر أبريل الماضي، والتي تم دفنها في الإسكندرية.

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