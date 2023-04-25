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سمية الخشاب توجه نصائح مختلفة للفتيات: الجواز والخلفة مش انجاز

منذ 13 دقيقة
سمية الخشاب

سمية الخشاب

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حرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه نصائح مختلفة للفتيات في حالة الارتباط والزواج وذلك عبر صفحتها على “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب عبر صفحتها: “مترتبطيش ومتتجوزيش إلا لما تلاقي حد يفخر بيكي أو بدراستك أو بموهبتك ويسيبك تشتغلي وتعملي فلوس خاصة بيكي بدل ما تخدمي ويرميلك مصروف، يا أما تقعدي في بيت أبوكي معززه مكرمة! محدش يطلع من بيت أهله إلا لمكان أحسن مهما كانت درجة الحب مبتأكلش عيش وبتتمحي شخصيتك ودراستك وتعب أهلك سنين كتير”.

وتابعت: “على فكرة، الجواز والخلفة مش إنجاز، والازدياد السكاني ده اللي بيعمل أزمات اقتصادية، وياريت أي إنسان قبل ما ياخد الخطوة دي يروح يكشف على صحته النفسية عشان ميطلعلناش متحرشين وحرامية ونصابين ويبقي زيادة عدد على الفاضي”.

والجدير بالذكر أن سمية الخشاب عادت إلى المسرح بعد غياب، من خلال مسرحية “كازينو بديعة”.

والمسرحية من بطولة سمية الخشاب، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، علاء زينهم، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

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