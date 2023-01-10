سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ65

تحتفل النجمة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها الخامس والستون.

نعم، عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والإهتمام 💕

شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائماً خاصاً, وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة 💕 pic.twitter.com/vFrE1yoosF — Samira Said (@SamiraSaid) January 10, 2023

وعبرت الديفا عن سعادتها بيوم عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وكتبت: “نعم، عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام”.

وتابعت: “شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائماً خاصاً, وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة”.

وتفاعل العديد من المتابعين والنجوم مع عيد ميلاد سميرة سعيد، ومن بينهم نجوى كرم التي شاركت تغريدة، قالت فيها: “عقبال الميّة، كلّ الحب والصحة والنجاح والتألق الدّائم”، لترد عليها سميرة: “شكراً عزيزتي نجوى.. دائماً أنتي كبيرة بفنك وبأخلاقك”.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “لمغاربة”، احتفالا منها بفوز المغرب على منتخب بلجيكا فى الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وكانت آخر الأغنيات التي طرحتها، أغنية بعنوان “يامي”، وهي من إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.. ورؤية فنية نضال هانى.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية “كرباج” كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية “الوقت الحلو” من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و”بحب معاك” من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.