الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ65

منذ 41 دقيقة
سميرة سعيد

سميرة سعيد

A A A
طباعة المقال

تحتفل النجمة سميرة سعيد اليوم 10 يناير بعيد ميلادها الخامس والستون.

وعبرت الديفا عن سعادتها بيوم عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وكتبت: “نعم، عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام”.

وتابعت: “شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائماً خاصاً, وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة”.

وتفاعل العديد من المتابعين والنجوم مع عيد ميلاد سميرة سعيد، ومن بينهم نجوى كرم التي شاركت تغريدة، قالت فيها: “عقبال الميّة، كلّ الحب والصحة والنجاح والتألق الدّائم”، لترد عليها سميرة: “شكراً عزيزتي نجوى.. دائماً أنتي كبيرة بفنك وبأخلاقك”.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة “لمغاربة”، احتفالا منها بفوز المغرب على منتخب بلجيكا فى الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وكانت آخر الأغنيات التي طرحتها، أغنية بعنوان “يامي”، وهي من إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.. ورؤية فنية نضال هانى.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية “كرباج” كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية “الوقت الحلو” من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و”بحب معاك” من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.

    المزيد من منوعات

    مذكرات الأمير هاري
    دار نشر: مذكرات الامير هاري باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا
    كتاب الامير هاري الجديد
    بالفيديو.. مذيع بريطاني يرمي كتاب الامير هاري في سلة المهملات
    عملية جراحية - تعبيرية
    بالفيديو.. بث مباشر لولادة قيصرية عبر فيسبوك يثير الجدل في ليبيا

    الأكثر قراءة

    الفنان ملحم زين
    ملحم زين غاضب من "الإهمال": للمحاسبة وتبريد قلب "أبو وديع"
    الطائرة الروسية كانت في علو منخفض
    بالفيديو.. باب طائرة ركاب انفتح وسط الجو وتطاير الأمتعة
    الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور بيار الخوري
    تحضروا الى انهيار منصة صيرفة