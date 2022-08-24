الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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سميرة سعيد تطلق جديدها... "كبراج"

منذ دقيقتين
سميرة سعيد

سميرة سعيد

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طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنيتها الجديدة اليوم عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وتحمل اسم “كبراج”.

الأغنية من كتابة وألحان الشاعر الغنائي عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور الذي تعاونت معه في أغنيتها “يوم ورا يوم” منذ 20 عامًا.

تحمل الأغنية في كلماتها معاني الرومانسية والحب، وجاءت كالآتي: ” نظرة عينيه في القلب عدلت المزاج… والإحتياج والشوق زيادة كل ما دا الغرام على قلبي نادى”.

وروّجت سميرة سعيد لأغنيتها عبر “بوستر” الأغنية الذي نشرته على صفحتها الرسمية على “انستغرام”، وتظهر فيه بإطلالة شابّة كعادتها ومليئة بالطاقة والحيوية. واكتفت بكتابة اسم الأغنية على صورتها “كرباج”.

يُشار إلى أنّ هذه الأغنية السابعة من ألبومها الذي يحمل اسم”إنسان آلي” الذي تطرح منه أغنية كل فترة.

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