سنة ميلادية سيصوم فيها المسلمون 36 يوماً من شهر رمضان.. ما تفسير ذلك!؟

يصوم المسلمون في أنحاء العالم شهر رمضان المبارك في كل سنة هجرية 29 أو 30 يوماً، وفقاً لظهور الهلال في بداية شهري رمضان وشوال.

ولكن وفي ظاهرة فريدة من نوعها تتجدد كل 33 عاماً، فإن شهر رمضان قد يأتي مرتين في السنة الميلادية وهو ما قد نشهده في عام 2030.

تتفق السنة القمرية والهجرية في كونهما تضمان 12 شهراً، ولكن يختلف طول السنة الهجرية والميلادية باختلاف عدد الأيام في كل شهر، حيثُ تتألف السنة الميلادية بالأشهر من 12 شهراً، وبالأيام من 365 يوماً، وكذلك تتألف السنة الهجريّة من 12 شهراً، بينما تختلف بعدد الأيام الذي يبلغ 354 يوماً، حيثُ يبلغ عدد الأيام الفارقة بين السنة الهجرية والميلادية 11 أو 12 يوماً.

ونتيجة هذا الفرق، فإنه وخلال 33 عاماً، يمكن أن يمر شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية، كما هو متوقع في العام 2030.

ووفقاً للحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يصادف تاريخ 5 كانون الثاني من العام 2030 أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1451، بينما سيصادف تاريخ الـ 25 من ديسمبر لنفس العام الميلادي 2030، اول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1452.

مما يعني أن عدد أيام الصيام في العام الميلادي 2030، ستبلغ تقريباً 36 يوماً.