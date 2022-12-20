سهير رمزي: اتمنى عرض مسلسل "أم البنات" خارج موسم رمضان 2023

كشفت الفنانة سهير رمزي عن رأيها في عرض المسلسلات خارج موسم رمضان، متمنية عرض الفنانة مسلسلها الجديد “أم البنات” خارج موسم رمضان 2023.

وقالت رمزي في تصريحات لبرنامج “et بالعربي”: “رمضان بيبقى زحمة جدا وفي طقوس الناس بتعملها صلاة وقرأة قرآن فلو خلصناه واتعرض قبل رمضان هيكون أفضل، لأن الناس مبتبقاش عارفة تتفرج على رامز ولا فوازير ولا مسلسلات”.

كما تطرقت سهير رمزي للحديث عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل أم البنات، قائلة: “الدور جديد بالنسبة ليا وبجسد شخصية ست بسيطة ومكافحة وحققت حاجات كتير من اللا شيء وعملت كيان لها ولـ بناتها، مع إنها مش مثقفة إنما الدنيا ثقفتها أكتر من اللازم وبتقاوم، وهي دي الست المصرية”.

مسلسل “أم البنات” بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تدور قصة المسلسل حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الايام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من احداث تورط الام في قضية مقتل احد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في ايجاد براءة أمهن؟.