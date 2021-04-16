سواريز بديلاً لصلاح في ليفربول؟

فجرت قناة “ديبورتيس كواترو” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها خطط ليفربول لاستعادة مهاجمه السابق، لويس سواريز، لخلافة محمد صلاح، الذي لم يتحدد بعد مصيره مع النادي.

وذكرت القناة، أن ليفربول سيحاول التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني سواريز، في حال رحل عنه نجمه الحالي، المصري محمد صلاح، عند فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن إدارة “الريدز”، ترى في سواريز خيارا مثاليا لتعويض صلاح.

وتألق سواريز (34 عاما)، بشكل لافت في صفوف نادي ليفربول بين العامين 2011 و2014، قبل أن ينضم إلى برشلونة، ومن ثم انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، الذي يمتد عقده معه حتى صيف العام المقبل.

وتزعم تقارير إعلامية، أن عقد سواريز يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا عن “الروخي بلانكوس” هذا الصيف.

ولعب “لويزيتو”، 32 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 2.

أما صلاح، فقد زادت التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، لاسيما بعد خروج “الريدز” خالي الوفاض من جميع البطولات هذا الموسم، وإمكانية فشله في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هذا، وكانت تقارير صحفية، زعمت أن الفرعون المصري، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، سيضغط على “الريدز” في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وصرح اللاعب نفسه في وقت سابق، بأنه لا يستبعد اللعب مع أحد عملاقي الكرة الإسبانية يوما ما، وذلك بحسب RT