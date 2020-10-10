سواريز يوضح … هذا أكثر ما أزعج ميسي في رحيلي عن برشلونة

أثار انتقال لاعب اتليتيكو مدريد لويس سواريز من فريقه السابق “برشلونة” ضجة واسعة بسبب الأسلوب الذي تلقى به رغبة النادي بالانتقال، الأمر الذي أحزن النجم الأرجنتيني وصديق سواريز المقرب “لييونيل ميسي.”

علّق لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، على طريقة رحيله عن صفوف برشلونة، مطلع الموسم الحالي.

وكان برشلونة قرر الاستغناء عن سواريز مجانًا، عقب خروج اللاعب من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتالوني: “لعبت في برشلونة لمدة 6 سنوات، كانت هناك طرق أخرى للتحدث معي وإبلاغي أن النادي يخطط لتجديد الدماء”.

وأضاف: “أسلوب إبلاغي بالقرار لم يكن جيدًا، وهذا أزعج ميسي أيضًا. إنه يعرف ما عانينا منه ومدى سوء الوضع في ذلك الوقت”.

وتابع: “لم أتفاجأ من دعم ميسي علنًا لأنني أعرفه جيدًا، وأعلم الألم الذي يشعر به. أسلوب برشلونة والشعور بأنهم يتخلصون منك هو أكثر شيء مؤلم”.

وواصل: “أسبوع انتقالي من برشلونة إلى أتلتيكو كان مليئًا بالمشاعر، عشت فترة معقدة حتى موعد الظهور الأول مع الأتلتي”.

وأردف: “لقد بكيت بسبب الوضع الذي اضطررت للعيش فيه. لم أستقبل بشكل جيد رسائل النادي بأنهم يبحثون عن حل لتجديد الدماء، حزنت بسبب الأسلوب أكثر من أي شيء آخر، لأنه يتعين عليك قبول الأمر عند انتهاء دورك”.

وبرأيه فإن “هناك أشياء لم تكن معروفة عندما أذهب للتدريب في برشلونة”، خاتما: “يتم استبعادي لأنني لست جزءًا من مباراة مكونة من 11 لاعبًا ضد 11 آخرين”.

وضم نادي أتلتكو مدريد، المهاجم الأروغواياني لويس سواريز، قادما من برشلونة، بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.