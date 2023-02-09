سوبر هاتريك.. شاهد رباعية رونالدو في مرمى الوحدة السعودي

تمكن النجم البرتغالي وقائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو من تسجيل سوبر هاتريك ليقود فريقه بنصر كبير على نادي الوحدة السعودي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

وجاءت أهداف رونالدو في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الدقائق 21 و 40 و 53 (ضربة جزاء) و 61، ليرفع بذلك رصيد من الأهداف مع فريقه إلى خمسة، بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي الأسبوع الماضي.

وكان رونالدو أنقذ فريقه من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وبعد الفوز على الوحدة استعاد النصر صدارته للدوري السعودي بـ37 نقطة وبفارق الأهداف عن الشباب الذي فاز بدوره على الباطن (4-2). علما أن النصر خاض مباراة أقل.

وانتقل رونالدو (38 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى النصر في صفقة تاريخية بلغت 200 مليون.

وكان البرتغالي غاب عن التسجيل في الفوز على الاتفاق 1-صفر في ظهوره الأول مع النصر في المرحلة قبل الماضية، قبل الخسارة في الامتحان الجدي الأول أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي الكأس السوبر.

🎥 هدف النصر الأول

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر⁩ pic.twitter.com/KWHonpLeVY — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الثاني

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر pic.twitter.com/ot1uH97oW2 — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الثالث

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر pic.twitter.com/Ytc8rrVmok — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023

🎥 هدف النصر الرابع

⚽️ كريستيانو رونالدو

#️⃣ ⁧#الوحدة_النصر pic.twitter.com/W5qiyfA1sY — دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023