"سوريا تستغيث"... نجوم يتبرعون لصالح ضحايا الزلزال

تحت شعار “سوريا تستغيث”، يواصل نجوم سوريا خصوصًا والوطن العربي عمومًا دعمهم للمتضررين من زلزال تركيا – سوريا عبر المشاركة في تأمين المساعدات العينية، أو دعم حملات التبرع عبر السوشال ميديا والسعي لإيجاد طرق وإيصالها إلى المدن المنكوبة.

وفي إطار المساعدات المعلنة، أعلن مروان الأدهم، مدير فرقة الفنان ناصيف زيتون، أن الأخير تبرع بـ 360 مليون ليرة سورية كمساعدة منه ودعم للمتضررين من الزلزال، وكتب الأدهم على “فايسبوك”: “ناصيف زيتون وطني وأصيل وإبن أصول”.

وسبق وأن تبرع النجم تيم حسن بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، وذلك بالتنسيق مع نقابة الفنانين، لصالح المتضررين في المحافظات المنكوبة.

وكذلك وجّهت نقابة الفنانين في سوريا الشكر للنجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان، بعد قيامهما بالتبرع بمبلغ مالي لضحايا الزلزال في سوريا، وشاركت النقابة على حسابها الرسمي على “فايسبوك”، صورة لهما وعلّقت: “نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان لمساهمتهما الانسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية، لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة”.

وأعادت فواخرجي بيان النقابة، وعلّقت عليه بالقول: “وأرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا ووجع كل سوري هو وجعنا، ولا قيمة لشيء مهما كان أمام دمعة طفل، هي دعوة نرجو بها، أن يُساهم الجميع بما يستطيع، وأيّ قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا”.

وتبرعت النقابة بمبلغ قدره 75 مليون ليرة سورية مُساهمةً منها لصالح المتضررين من الزلزال، بحيث يتم توزيعها 25 مليون ليرة لكل من حلب واللاذقية وحماة، من خلال التنسيق مع المحافظين.

وكانت الممثلة اللبناينة نادين نسيب نجيم علّقت على تغريدة من المعجبين بأن تكون هدية عيد ميلادها بجمع التبرعات للضحايا وقالت: “يا ريت فيكم تتبرعوا من خلال اليونيسف هيدي بتكون احلى هدية شكراً سلف”.